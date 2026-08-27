Соседов в шоке от того, что сделал Крутой: "Я такого не видел уже давно"

В Казани проходит Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" Игоря Крутого. Однако музыкальный критик Сергей Соседов в пух и прах раскритиковал мероприятие.

По его мнению, конкурсная часть никуда не годится, участники слабые и репертуар у них "отвратительный". "Я такого не видел уже давно. Певцы молодые вот эти соревнуются не кто лучше споет, а кто хуже споет", - заявил Соседов.

Он отметил, что такого низкого уровня конкурсантов не было на "Новой волне" никогда. Обычно у Игоря Крутого пели артисты, обладающие голосом в несколько октав, демонстрировавшие все грани своего таланта, выдающие "сумасшедшие рулады". Но на сей раз все по-другому.

"Сейчас — ничего подобного. Сейчас — что-то шепчут, что-то напевают в полноги, какие-то скороговорки, рэп не рэп. Все мимо. Ну это поразительно!.. Особенно вчера, когда, как я понял, они пели свои песни, где они пели песни новые, так понял, свои песни они пели. Такая безвкусица. Все непрофессионально. Тексты — набор слов, набор рифм при полном отсутствии мелодии", - разнес конкурс Крутого Соседов в беседе с Teleprogramma.org.

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