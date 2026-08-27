"Очень хорошо": Арнтгольц заговорила после появления Богатырева с другой женщиной

Недавно Марк Богатырев отметился на фестивале "Короче" в Калининграде. Причем популярного актера сняли в обществе симпатичной блондинки. Теперь заговорила бывшая жена артиста, актриса Татьяна Арнтгольц.

Она сыграла более чем в 60 фильмах и сериалах: "Простые истины", "Брак по завещанию", "Грозовые ворота", "Фурцева". Вряд ли Татьяна, много лет назад приехавшая из Калининграда в Москву, могла мечтать о таком ошеломительном успехе. По словам актрисы, Москва приняла ее "очень хорошо". К тому же Татьяна не чувствовала себя одиноко, потому что с ней была ее сестра-близнец Ольга.

"Когда ты оказываешься в новом городе с родным человеком, это в любом случае и поддержка, и команда, и компания. Я всегда могла спросить мнения у Оли, которая смотрела мои отрывки или этюды, экзамены. Сестра знает меня лучше всех, а я лучше всех знаю ее", - заявила Татьяна Арнтгольц.

Она вспомнила о своих первых съемках - это был школьный сериал "Простые истины". "Съемки проходили в настоящей школе. Было очень интересно, я чувствовала себя как рыба в воде. Да и впоследствии съемки в кино никогда не были для меня стрессом, испытанием — я всегда от этого кайфовала", - призналась актриса aif.ru.

Напомним, Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц прожили в браке пять лет. Актриса родила от мужа сына. Но 11 декабря 2025 года брак распался. Поначалу Марк и Татьяна скрывали развод. Богатырев даже публично опроверг, что их отношения с Арнтгольц закончились. Но в Лефортовском районном суде Москвы подтвердили факт подачи заявления.

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