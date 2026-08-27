ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине

Российские войска нанесли минувшей ночью массированный удар по военным целям на Украине. Как сообщили в Минобороны России, применялось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

В военном ведомстве уточнили, что поражены объекты украинского ВПК. Также целями удара стали предприятия металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности и логистические центры в Киеве, Борисполе, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге и Ильичовке.

Новые удары нанесены по украинским портам. Поражены, в частности, объекты энергетики, которые обеспечивали работу портов в Одесской области. Российские ракеты и дроны поразили также объекты инфраструктуры в портах "Одесса", "Черноморск" и "Рени", которые использовались в интересах ВСУ.