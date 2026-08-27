Стало известно, к кому Аделия Петросян ушла от Этери Тутберидзе

Фигуристка Аделия Петросян ушла от своего тренера Этери Тутберидзе. Без скандала переход к другому наставнику не обошелся.

В Сети распространился слух, что спортсменка не нашла в себе силы достойно объявить тренеру об уходе и вместо личной встречи, сообщила столь важные новости по телефону. Аделию эти домыслы задели, фигуристка поспешили опровергнуть эту информацию. По словам фигуристки, решение об уходе тяжело ей далось, она благодарна своим тренерам, но не видит возможности продолжать заниматься под их руководством.

Петросян держала в тайне имя нового наставника, однако когда информация просочилась в Сеть, фигуристке пришлось прокомментировать слухи. В своем блоге спортсменка заявила, что теперь она сотрудничает с Инной Гончаренко. Аделия воодушевлена и готова к победам.

"Очень благодарна ей за то, что она согласилась помочь мне подготовиться к контрольным прокатам в сжатые сроки. Моя короткая программа поставлена Анжеликой Алексеевной Крыловой, произвольная — еще в процессе. Буду счастлива, если получится выступить в этом сезоне", — написала фигуристка.

В свою очередь Инна Гончаренко также высказалась о переходе спортсменки. Тренер заявила, что ей интересно сотрудничество с Петросян.

"Аделия обратилась ко мне с просьбой о подготовке к контрольным прокатам. Несколько тренировок провели, программы в процессе постановки, но во что это выльется в дальнейшем, прогнозировать пока сложно, тем более что контрольные прокаты уже близко", — заявила Гончаренко в беседе с ТАСС.

Отметим, что хоть сама спортсменка не называет причину ухода от Тутберидзе, эксперты огласили несколько версий. Основная — это конкуренция.

"Не думаю, что Петросян и Тутберидзе хорошо работали. Потому что у Тутберидзе сейчас пришло много других девочек, она занята с ними. Кто-то может это потянуть, вместе с кем-то работать, а кто-то — нет", — сказала в одном из интервью Татьяна Анатольевна Тарасова.

Заслуженный тренер России Александр Жулин намекнул, что Аделия не сработалась в одной команде с Сашей Трусовой. "Это потому что Трусова пришла. Без понятия по поводу конфликта, но логически это можно предположить. Очень странное решение. Боюсь, что Аделия не выдержала конкуренцию с Александрой Трусовой. Возможно, в этом причина", — считает Жулин.