Суд в Армении арестовал экс-президента Кочаряна

Суд в Армении решил арестовать бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Кочарян занимал высший государственный пост в 1998-2008 годах. Теперь его обвинили в злоупотреблении служебным положением, получении взятки в особо крупном размере и отмывании средств.

Как сообщила пресс-секретарь Антикоррупционного комитета Марина Оганджанян, суд полностью удовлетворил ходатайство следователя. В качестве превентивной меры в отношении Роберта Кочаряна будет применено заключение под стражу, написала Оганджанян в соцсети.

Тем временем стало известно, что самочувствие Кочаряна ухудшилось. В ночь на 27 августа экс-президент был госпитализирован. Политик около двух недель назад перенес операцию на сердце, напоминает ТАСС.