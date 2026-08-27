В зоне СВО на Запорожском направлении наши штурмовые отряды развивают наступление после освобождения села Неженка. Начальник Генштаба Валерий Герасимов посетил один из пунктов командования "Южной" группировки и заслушал доклады командиров.

Наступление идет не снижающимися темпами на всех направлениях, констатировал Валерий Герасимов. Войска Южной группировки, продвигаясь на широком фронте около 160 км, преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж славянско-краматорского укрепрайона. Основной стратегической задачей киевского режима остается сохранить контроль над оставшейся частью Донбасса. Фактически противник бросил на это все силы. И все равно терпит неудачу за неудачей.

А вот реальные кадры происходящего. За последнюю неделю подразделения группировки "Восток" освободили сразу несколько населенных пунктов в Запорожье. 21 августа - Зеленое, 24 - Долинку. А накануне контроль был установлен над Неженкой. Сегодня наши штурмовики рассказали, как проходил этот бой.

Один из опорных пунктов находился в жилом доме в центре села. Из него враг простреливал прилегающие улицы и мог укрываться в бетонном подвале. Взять "опорник" помогла артиллерия. Угроза постоянно исходила и с воздуха.

Вражеские дроны уничтожали расчеты войск беспилотных систем. А пункты правления БПЛА поразила наша артиллерия. В ходе боёв в районе Неженки подразделения группировки "Восток" заняли участок обороны противника площадью более семи квадратных километров. Уничтожены семь боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 12 наземных роботизированных комплексов.

А на Добропольском направлении экипажи танков Т - 80 группировки "Центр" сорвали попытку ВСУ контратаковать. Противник понес потери и отступил. Уничтожена боевая бронированная машина и пункт управления БПЛА.