Целые населенные пункты оказались погребены под толстым слоем обломков в Непале

Восемь россиян не выходят на связь после масштабного наводнения в горах китайского Тибета и Непала. Об этом сообщают в нашем посольстве в КНР. Землетрясение привело к сходу ледника и селей, которые обрушились на ряд населённых пунктов. Потоки воды, камней и грязи сносили мосты, дома и опоры ЛЭП. Число погибших приближается к двум сотням, судьба более тысячи человек неизвестна.

Пожилая женщина едва не теряет сознание, сидя в ковше экскаватора. Спасатели поддерживают её, пока машина движется к медпункту, развёрнутому в посёлке. Другого способа пробраться через грязь и мусор нет. Число пострадавших от наводнения растет с каждым часом. Многим требуется срочная помощь. Правительство Непала мобилизовало тысячи человек, в том числе полицейских и военных, для поиска тех, кому удалось выжить во время удара стихии. Развернута масштабная спасательная операция. Люди работают круглосуточно. Только в Непале пропавшими без вести числятся больше 800 человек.

Целые населенные пункты оказались погребены под толстым слоем грязи и обломков. На вертолетах ищут выживших и сбрасывают гуманитарную помощь тем, кто оказался отрезан от внешнего мира. Потоки воды, грязи и камней уничтожили дороги, мосты, смыли опоры ЛЭП.

На территории двух стран - в Непале и в китайском Тибете - пропали без вести до полутора тысяч человек. Около половины из них туристы. В российском посольстве сообщили, что 8 наших соотечественников не выходят на связь. В числе пропавших - также жители Индии, США, Великобритании, Канады, Австралии и Южной Кореи. Возможной причиной внезапного наводнения называют сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением.