Собянин рассказал, как Москва помогает проектировать будущее российских городов

Москва помогает проектировать будущее российских городов. О том, что уже построили и о планах, рассказал сегодня мэр Сергей Собянин в личном блоге.

Так, в Алтайском крае завершили этап благоустройства знаменитого археологического объекта - Денисовой пещеры, где когда-то были найдены останки древнего человека. В республике Алтай создан первый отрезок трассы Урлу-Аспак - Каракол, которая станет частью перспективного туристического маршрута.

В городе Ноябрьск на Ямале приступили к благоустройству берегов озера Ханто. Также разработаны мастер-планы развития островов Сарпинский и Голодный в Волгоградской области, Южно-Сахалинской агломерации, Якутска и не только.

Мэр подчеркнул: делясь лучшими столичными практиками и технологиями градостроительства, Москва помогает создавать новые стандарты качества жизни в разных уголках страны.