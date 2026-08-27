Задать свои вопросы ветерану боевых действий и из первых уст узнать о том, что происходит на фронте. Студенты столичных колледжей и вузов встретились с участником СВО, героем России Эдуардом Казымовым. Беседа состоялась в мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы Звездный" в рамках всероссийского проекта "Диалог с героем".

Вопросы были разные: как преодолеть страх, почему так важна работа волонтёров, прозвучали советы будущим специалистам, которые хотят развиваться на стыке сферы безопасности и IT.

"Такие встречи важны. Потому что на своем личном примере могу сказать, что, когда я был студентом, с нами тоже общались люди различных профессий, возрастов и на их примере мы смотрели, какой жизненный опыт, какая жизненная позиция. И благодаря таким встречам делали какие-то выводы, кем мы хотели стать и какие жизненные ориентиры должны приобретаться", - отметил Эдуард Казымов.