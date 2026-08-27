В музее "Экспериментаниум" прошел праздник для подопечных фонда "Круг добра"

Увлекательные лекции, познавательные игры и настоящие научные опыты. В московском музее "Экспериментаниум" прошёл праздник для подопечных фонда "Круг добра".

На несколько часов юные гости погрузились в загадочный мир физики и смогли почувствовать себя учёными и изобретателями. Завершилась встреча чаепитием и непринуждённым общением. Организаторы говорят, что даже такой краткий визит поможет детям и подросткам в выборе профессии.

"В преддверии Дня знаний мы проводим мероприятие в московском музее. Здесь собрались наши подопечные. Это дети, для которых нормальное детство ещё несколько лет назад было бы недоступно. Может, кто-то из них серьёзно увлечётся физикой, химией и станет впоследствии, там, инженерами", - рассказал Наталья Стешина, зам. председателя правления фонда "Круг добра".