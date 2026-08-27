Волонтеры спасли жизни 68 северным морским котикам на острове Тюлений

Удавка из веревки теперь больше не будет беспокоить морского котика. Такой смертельный ошейник оставляет серьезные раны, но теперь у животного появился шанс на долгую жизнь.

"Если удавку вовремя сняли, сняли вот это давящие режущее воздействие, то рана заживает, и животное живет свою лучшую жизнь", - рассказала Мария Чистяева, ветеринарный врач экспедиции, г. Москва.

Пластиковые упаковочные ленты, рыболовные дели, жаберные сети — смертельное оружие для этих ластоногих. Любопытные морские котики играют с так называемым кольцевым мусором и попадают в ловушку, избавиться от которой сами уже не могут.

Ошейники впиваются в шею на несколько сантиметров, из ран сочится кровь, постепенно животное уже не может охотиться, и, если удавку не снять — гибель неизбежна.

Группа волонтеров со всей страны уже в седьмой раз приезжает на небольшой остров Тюлений в Охотском море спасать животных. Тысячи ластоногих приплывают сюда для размножения после зимнего морского путешествия. Травмированных видно сразу по яркому пластику на шее. А некоторые носят за собой даже целы плащи из сетей.

Поймать диких морских котиков — задача не простая и даже опасная. Если хищник не сильно травмирован, ловцы ползком крадутся к нему и накрывают большим легким сачком.

В случае, если животному нужно серьезное хирургическое вмешательство, его обездвиживают с помощью инъектора. А когда котик уснёт, ветеринарные врачи приступают к операции.

"После того, как мы сняли запутывание, мы обрабатываем рану антисептиком, ставим метку на ласту, колем реверс, и постепенно отходим и наблюдаем, как животное отходит от наркоза", - пояснила Мария Чистяева.

За девять дней работы волонтеры спасли жизни 68 северным морским котикам. Освобождать от удавок животных они приедут и следующим летом. Но кардинально решить проблему поможет только масштабная работа по утилизации морского мусора, уверены организаторы.

Чтобы помочь спасти морских котиков, необязательно находиться рядом с лежбищем. Самое простое, говорят волонтеры, это убрать с побережья рыбацкие сети, веревки, а главное разрезать пластиковые упаковочные ленты, чтобы морские обитатели уже не могли в них запутаться.