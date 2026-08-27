Родители отдали Марину Федункив другим людям, когда ей было всего 6 месяцев

Сегодня, 27 августа, исполняется 55 лет известной комедийной актрисе Марине Федункив. Ее путь к славе оказался весьма тернист.

Марина Федункив родилась в Перми, ее отец был валторнистом в симфоническом оркестре, а мать работала технологом пищевого производства. В семье росла старшая дочь. Однако по какой-то причине, когда Марине было всего шесть месяцев, родители приняли решение отдать ее другим людям.

Таким образом Федункив воспитывалась бабушкой и дедушкой. Сама актриса впоследствии утверждала, что это было прекрасное время. Они окружили ее любовью и заботой. "Бабушка с дедушкой меня все время лелеяли и говорили, что я самая лучшая в мире. Я благодарна Богу, что так случилось", - говорила актриса.

Однако в 17 лет, после окончания школы на западе Украины, Федункив вернулась в Пермь, чтобы поступить в институт. Марина приехала к родителям и какое-то время пожила с ними. Однако те оказались не готовы к появлению взрослой дочери.

"Я переехала из тепличных условий. А у родителей почему-то началось мое воспитание. Делала я все не так, как им надо. Они привыкли вдвоем жить... Моя мама всегда говорила отцу: "Вот, это ты ее хотел, я ее вообще не собиралась рожать", - вспоминала Марина.

Поступив в институт, Федункив съехала от родителей и стала жить в общежитии. Она хоть и поступила на режиссерский факультет Пермского института культуры, однако была отчислена со второго курса. Чтобы выжить, Марина бралась за любую работу: была проводницей поезда, массовиком-затейником на теплоходе, прачкой в ТЮЗе, продавщицей на рынке, сортировщицей на овощной базе и даже ночным воспитателем в детском доме. Как впоследствии признавалась актриса, это была самая тяжелая работа, передает aif.ru.

Спустя два года Федункив восстановилась в институте, в 1998 году окончила его, став лучшей ученицей мастера. Затем были КВН, переезд в Москву, работа в скетч-шоу и, наконец, грандиозный успех в сериале "Реальные пацаны", где она сыграла маму Коляна. С 2013 по 2019 год она была постоянной участницей шоу Comedy Woman.

Что касается личной жизни, то и тут Марина столкнулась с трудностями. Она дважды была замужем, причем один супруг оказался с зависимостями. Сейчас же актриса состоит в третьем браке и совершенно счастлива. В 53 года Марина родила сына Теодора. Федункив говорит, что родив наследника, она исполнила свою самую заветную мечту.

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