Карл III и Камилла покидают Британию после возвращения Сассекских: важные новости сообщил Букингемский дворец

Букингемский дворец выпустил официальное сообщение о ближайших планах короля и королевы. Монарх с женой осенью покинут Британию и отправятся в турне.

Карл III и Камилла Паркер-Боулз совершат визит по странам Карибского региона. Поездка пройдет с 27 октября по 4 ноября. Король и королева посетят Антигуа и Барбуду, приурочив поездку к участию во встрече глав правительств стран Содружества, которая состоится в начале ноября. Она пройдёт в Сент-Джонсе и соберёт лидеров 56 стран Содружества, а также представителей бизнеса, гражданского общества и молодёжных организаций.

Будучи принцем Уэльским, Карл III посещал Антигуа и Барбуду в ноябре 2017 года после масштабных разрушений, вызванных ураганами "Ирма" и "Мария". Для Камиллы это станет первым официальным визитом в страну.

Король, являющийся главой Содружества, также посетит Багамские Острова и Гайану — по приглашению президента страны и по просьбе правительства Великобритании. Этот визит Карла III будет приурочен к 60-летию двусторонних отношений.

Букингемский дворец опубликовал новости о поездках короля на фоне возвращения принца Гарри с семьей в Великобританию. Спустя шесть лет после того, как Сассекские покинули страну ради новой жизни в Америке, они решили вернуться и жить с детьми в окрестностях Лондона.

Гарри, Меган, принц Арчи и принцесса Лилибет прилетели в Британию частным самолётом из Калифорнии, приземлившись в аэропорту Бирмингема. Семья путешествовала на роскошном дальнемагистральном бизнес-джете Bombardier Global Express XRS.