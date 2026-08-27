Крупные НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию

Крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана отказались поставлять бензин в Россию.

Несколько предприятий не стали использовать квоты на поставки бензина в Россию, которые ранее выдало Минэнерго республики, передает агентство Reuters со ссылкой на отраслевые источники.

В частности, Павлодарский и Атырауский НПЗ могли поставить в Россию по 17,5 тысячи тонн бензина АИ-92, но не стали этого делать. Среди причин возможного отказа - сложности с оплатой через российские банки и риск попасть по европейские санкции.

Кроме того, в Казахстане также ощущается нехватка топлива, рассказали собеседники агентства.

Единственный НПЗ в Казахстане, который согласился экспортировать топливо в Россию, стал небольшой НПЗ "Конденсат". В июле он отправил в Россию девять тысяч тонн бензина.