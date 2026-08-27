Раскрыты цели массированного удара ВС России по украинской инфраструктуре

Цели ночного массированного удара по украинской инфраструктуре назвали в Минобороны России. Как уточнили в военном ведомстве, в Киеве и Киевской области поражены цеха по сборке беспилотников – производящие, в том числе, барражирующие боеприпасы "Хорнет". Целями также стали офисно-складской комплекс "Сан-Парк" и транспортно-логистический центр в Борисполе. Там хранятся БПЛА и комплектующие для дронов.

В Полтавской области, в городе Кременчуге, поражен нефтеперерабатывающий завод, поставлявший ГСМ для вооруженных сил Украины. В городах Запорожье и Кривой Рог целями ударов ВС России стали металлургические комбинаты - основные поставщики металлургической продукции для военного производства.

Еще один цех по производству беспилотных летательных аппаратов и цех по производству селитры для ВСУ поражены в Ильичевке Одесской области. В портах "Одесса" и "Черноморск" целями стали 24 хранилища с имуществом военного назначения. Поражены объекты энергетики, обеспечивающие функционирование портов Украины, объекты транспортной инфраструктуры и разгрузочные терминалы в порту "Рени".