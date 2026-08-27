Причина смерти актера Юрия Цурило

Сегодня, 27 августа, стало известно о смерти популярного актера Юрия Цурило. Печальную новость объявил его сын Всеволод в Сети.

"Сегодня не стало моего отца! Ушел из жизни прекрасный человек, самый лучший папа в мире, великолепный актер Юрий Цурило. Царствие небесное. Вечная память", — написал он.

Что стало причиной смерти, убитый горем Всеволод не уточнил. Однако Starhit сообщает, что 79-летний Юрий Цурило скончался из-за продолжительной болезни.

Свои соболезнования уже выразили некоторые артисты. "Боже, Царствие небесное! Какой потрясающий актер, замечательный человек! Было незабываемо пересечься на площадке картины „Тяжелый песок“. Он был мощью, настоящей глыбой! Такие мужчины, с бешенной энергетикой, редкость и настоящее сокровище! Всегда восхищалась его талантом, человеческим даром! Соболезную близким, и, в целом, нашему кинематографу! Большая потеря!" — высказалась актриса Анна Горшкова.

Напомним, что Юрий Цурило широкую известность получил после роли генерала Глинского в фильме Алексея Германа "Хрусталев, машину!". Также актер снимался в картинах "В августе 44-го", "Поп", "Дурак", сериале "Бандитский Петербург" и других проектах.

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