Герасимов: наступление идет по всем направлениям

Наступление российских войск продолжается неснижающимися темпами на всех направлениях зоне СВО.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе в ходе инспекции группировки войск "Южная".

Он отметил, что все группировки продолжают выполнение своих боевых задач на всех участках фронта. Наши войска последовательно расширяют зоны контроля, оказывая давление на оборону противника по всей протяженности линии соприкосновения.

В частности, подразделения "Южной" группировки наступают на фронте протяженностью около 160 километров одновременно на нескольких направлениях.