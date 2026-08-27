Аналитики европейских спецслужб считают, что Украина потеряет весь Донбасс в 2027 году. Уже к началу этого года российская армия может достичь окраин Краматорска и Славянска. Эти два города представляют собой центр последнего крупного украинского оборонительного пояса в Донбассе, пишет Die Welt.

Издание ссылается на представителей одной из ведущих европейских спецслужб. По их данным, командиры бригад ВСУ тоже считают, что российская армия обладает потенциалом для освобождения всего Донбасса.

Президент России Владимир Путин еще в 2024 году указал Киеву на необходимость вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, украинские власти должны отказаться от планов вступления в НАТО.