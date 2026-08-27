Бывший участник "Дома-2" насмерть забил друга из ревности к бывшей жене: подробности трагедии

В Санкт-Петербурге бывший участник "Дома-2", 32-летний бизнесмен Владислав Сказалов убил друга. Предприниматель приревновал бывшую жену к приятелю.

Сказалов отбывал наказание в колонии, когда заподозрил друга в романе с супругой. Владислав после освобождения развелся с женой, но приятеля не простил. Сказалов решил выяснить, что произошло пока он был в колонии и нагрянул к другу домой на Лиговский проспект.

Поговорить мирно не удалось, между мужчинами возник конфликт. Владислав избил знакомого, удары пришлись в область головы и туловища. Сказалов не останавливался пока его приятель не перестал подавать признаки жизни.

"От полученных телесных повреждений смерть мужчины наступила на месте происшествия", — сообщили в Следственном комитете Петербурга

Подозреваемый в убийстве уже задержан, его арестовали до 23 октября. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство".

Участие в шоу "Дом-2" Сказалов принимал в 2021 году. На реалити мужчина пробыл всего четыре дня. Известно, что у Владислава есть ребенок, пишет "КП Петербург".