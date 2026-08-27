Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы энергетической системе

Чрезвычайное положение введено в Соединенных Штатах. Решение принял президент США Дональд Трамп – как сообщается, из-за угроз энергетической системе страны.

Как отмечается в тексте указа, ситуация с поставками из-за рубежа электрооборудования для энергосистем представляет собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. Трамп принял решение запретить приобретение, импорт, передачу или установку электрооборудования для систем электроснабжения, произведенного за рубежом.

В опубликованном на сайте Белого дома указе поясняется, что импортное оборудование может содержать вредоносные программы, которые позволят злоумышленникам из-за рубежа воздействовать на энергосистему в США. В списке запрещенного оборудования - высоковольтные трансформаторы, инверторы для солнечных и аккумуляторных систем, генераторы, устройства релейной защиты и интеллектуальные электронные устройства.