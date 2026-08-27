ФСБ задержала жительницу Мариуполя за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Мариуполя, собиравшую для Киева данные о дислокации подразделений Вооруженных сил России.

36-летняя гражданка Украины самостоятельно связалась с представителями украинских спецслужб через мессенджер Telegram. Она получила задание собрать сведения о ситуации в Мариуполе и о российских военных, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

"Я передавала свои личные наблюдения по тому, что происходило в Мариуполе, собирала данные о расположении российских военизированных групп, прохождении техники, ситуации в городе, о том, что происходило, о пожарах, о каких-то ситуациях", - сказала она на допросе.

Ранее сотрудники ФСБ раскрыли план готовившегося теракта против военнослужащего Черноморского флота. По делу задержан 23-летний житель Крыма.