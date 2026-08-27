Певица Ольга Орлова: "Помогите, кто чем может!"

Ольга Орлова отправилась отдыхать. С собой известная артистка взяла маленькую дочь Аню, в которой души не чает.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Ольга Орлова регулярно делится с многочисленными подписчиками своими родительскими буднями. Поклонники в восхищении от обаяния и искренности Анны.

Так, Орлова выложила видео, на котором запечатлела плачущую дочь. Оказалось, Аня захотела сову в качестве нового домашнего животного. "Мне кажется, меня папа из дома выгонит тогда", - высказала мнение Ольга.

Орлова задала дочери встречный вопрос: "Пойдешь со мной жить? Ты, я и сова на улице будем жить". Однако Аня со всей детской непосредственностью ответила, что хотела бы все же жить дома. "Тогда папу выгоним..." - с юмором отреагировала Орлова.

Однако Аня на такой вариант тоже не согласилась. Она высказала пожелание, чтобы папа купил "сову летающую". "Чувствую, не миновать пополнения. Помогите, кто чем может!" - обратилась к подписчикам артистка.

Напомним, что Ольга Орлова состоит в браке за бизнесменом Валерием. В 2023 году певица родила дочь Анну. Причем беременность артистка не афишировала до тех пор, пока большой живот стало невозможно прятать. Певица хвасталась идиллией в семье и осуждала тех, кто давал ей нравоучительные советы. В частности, ведущей советовали не оставлять супруга наедине с помощницами по дому, чтобы не допустить адюльтера, а также интересовались у экс-солистки "Блестящих", что она будет делать, если муж ей изменит.

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