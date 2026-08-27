Восемь российских туристов пропали в Непале после наводнения

Посольство России в Непале подтвердило данные о восьми пропавших наших туристах в хоне наводнения.

В настоящее время россияне не выходят на связь, передает РИА Новости. Всего пропавшими без вести в результате наводнения числятся более 640 туристов из разных стран – больше всего из соседней Индии (178 человек).

Также известно, что две россиянки пережили паводок на пограничном переходе с Китаем. Женщины уже сдали паспорта и ожидали окончания пограничных процедур, когда увидели паводок. Они успели забраться по лестнице на гору.

Ранее в АТОР заявили, что в пострадавшем от наводнения районе не было организованных российских туристов. Пропавшие россияне – самостоятельные путешественники.

Наводнение в Непале произошло 26 августа из-за схода снежно-каменной лавины со стороны Тибета. По последним данным, погибли более 160 человек, пропали без вести порядка 800.