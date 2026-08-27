Анастасия Макеева в больнице после скандала Малькова с бывшей женой

Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились шесть лет назад, когда мужчина делал ремонт на даче актрисы. Между ними вспыхнули чувства, примерно через год строитель позвал звезду экрана замуж, но выяснилось, что у Романа есть жена и четверо детей. Ради актрисы мужчина оставил свою семью. Макеева и Мальков не только зарегистрировали отношения в загсе, но и обвенчались.

Однако все эти годы бывшая жена не дает Анастасии и Роману наслаждаться их счастьем. Скандалы в семье Малькова не утихают. После очередной склоки Макеева оказалась в больнице.

"Анастасия не может подойти к телефону, отвечать на звонки журналистов и давать какие-либо комментарии, поскольку находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Сложившаяся в последние дни ситуация вокруг ее имени, поток публикаций, обсуждений и искусственное вовлечение ее в чужой имущественный и семейный конфликт ухудшили состояние ее здоровья", — заявил Мальков.

По словам мужа актрисы, собираются медицинские документы, "результаты обследований и иные медицинские материалы, позволяющие документально фиксировать состояние Макеевой и его динамику". Что именно произошло с Анастасией, и как она себя чувствует, Роман не пояснил.

При этом Мальков отметил, что скандал пытается публично раскрутить его бывшая жена Светлана. Экс-супруги никак не могут поделить дом в Калужской области. Малькову принадлежит 1/5 часть недвижимости, а остальные – Светлане и их детям.

Роман признался, что в последние четыре года в этом доме жила его сестра Татьяна вместе со своей семьей. Теперь же родственница, заручившись поддержкой Светланы, пытается склонить мужчину к продаже принадлежащей ему доли дома. Мальков не собирается расставаться со своей частью недвижимости.

"Я не препятствую проживанию или реализации прав Светланы Мальковой и других собственников. Если между собственниками существуют разногласия относительно порядка пользования домом, такие вопросы должны разрешаться законными способами договоренностей либо в судебном порядке", — пояснил Роман.

Напомним, что Роман Мальков развелся с матерью своих четверых детей в апреле 2021 года. А уже в мае того же года строитель женился на актрисе.