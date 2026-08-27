Нарышкин рассказал о встрече с директором ЦРУ в Москве

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин подтвердил встречу с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом в Москве.

Стороны обсудили вопросы в компетенции разведслужб. Глава СВР отметил, что встречи руководителей спецслужб – лично или в онлайн-формате – это часть обычной работы.

"Компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь", - передает слова Нарышкина РИА Новости.

Джон Рэтклифф посетил Москву 25 августа. Президент Владимир Путин не встречался с главой ЦРУ, контакты были по линии спецслужб.