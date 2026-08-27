Лев Лещенко рассказал о том, как на его глазах поменялась Москва

С Москвой не сравнится ни одна из мировых столиц. Об этом в преддверии Дня города рассказал Лев Лещенко в интервью aif.ru. Народный артист РСФСР застал многие изменения в жизни мегаполиса.

"Я родился в деревянном двухэтажном бараке для офицеров на 2-й Сокольнической улице. Жили в коммуналке – наша семья и две бабушки в других комнатах. Очень запомнились зимы. Все улицы заваливало снегом. Убирали сами жильцы, нам выдавали лопаты, совки, и мы рубили снег, лёд, потом сгребали всё в кучи. А потом появились первые экскаваторы. У них были черпаки, которые сгребали снег и по ленте его загружали в грузовые машины. Огромные толпы собрались смотреть – невероятное чудо техники было! А так всё делалось вручную", - рассказал Лев Лещенко.

Народный артист РСФСР отметил, что сейчас российская столица превратилась в город мира номер один. "Я бывал в Нью-Йорке, Лондоне. Сегодня с Москвой ни одна из мировых столиц не сравнится", - сказал он.

Лев Лещенко также рассказал, что его любимая улица в Москве – Мясницкая.

"У меня офис именно на Мясницкой, и я летом совершенно потрясён, когда выезжаю со двора и вижу огромное количество молодёжи, которая сидит на уличных скамейках, нараспашку открыты двери и окна кафе, ресторанов. Одним словом, Москву я обожаю, спел много песен о нашем городе", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Москва усиливает поддержку высокотехнологичных производств. Предприятия города привлекли около 55 миллиардов рублей инвестиционных кредитов.