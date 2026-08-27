Москвичи решат судьбу памятника Пушкину на тестовом голосовании 28 августа

Москвичам рассказали, как проголосовать за судьбу памятника Александру Пушкину. Тестовое голосование организуют онлайн 28 августа с 8 до 14 часов на странице elec.mos.ru. Кроме того, оно будет доступно на некоторых избирательных участкках во всех районах Москвы.

"Во время голосования горожанам предстоит ответить на предложенный вопрос: нужно ли вернуть на историческое место на Тверском бульваре памятник А.С. Пушкину, в честь открытия которого была произнесена знаменитая речь Ф.М. Достоевского о роли поэта в единении России? С этой инициативой обратился к столичным властям народный артист РСФСР председатель Союза кинематографистов Российской Федерации Никита Михалков. Его обращение к столичным властям было передано в общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве и поддержано для вынесения на тестовое голосование", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что участники столичного онлайн-голосования на предстоящих в сентябре выборах депутатов Госдумы девятого созыва получат гарантированные призы в рамках акции "Выбираем вместе 2026" программы "Миллион призов".