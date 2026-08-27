Расставшаяся с мужем Анна Хилькевич выступила с признанием: "Быть мамой-одиночкой это очень сложно"

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич счастлива в браке с бизнесменом Артуром Волковым. Супруги воспитывают троих детей. У пары подрастают очаровательные девочки.

Недавно по работе Артуру пришлось уехать и на некоторое время оставить Анну с девочками. Хилькевич, в свою очередь, оказалась вынуждена столкнуться с множеством трудностей. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" актриса призналась, что без поддержки мужа пришлось тащить на себе вообще всё: детей, быт, работу и даже чувство вины за то, что кому-то уделила недостаточно внимания.

"Я понимаю теперь тех женщин, которые остаются одни, полностью несут на своей спине и работу, и быт, и детей, и всё-всё... Быть мамой-одиночкой это действительно очень, очень сложно", — констатировала Анна.

Особенно тяжело актрисе оставлять детей с няней. Хилькевич переживает, что чужой человек не сможет дать девочкам столько внимания, сколько мама. При этом быть одновременно мамой и папой, заключила Хилькевич, невозможно.

Напомним, актриса четыре года встречалась с Антоном Покрепой, но после свадьбы они прожили вместе всего год. При этом актриса говорила, что отношения были идеальными: муж понимал ее с полуслова, они никогда не ссорились, поддерживали и любили друг друга.

А потом случился разговор, который разрушил идеальный брак актрисы. Хилькевич узнала, что ее избранник не хочет детей. Анна поняла, что не сможет жить счастливо, не реализовав свой материнский потенциал. Хилькевич подала на развод и с головой ушла в работу.

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