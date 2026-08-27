МИД России объявил persona non grata сотрудника посольства Румынии в Москве

Россия объявила сотрудника посольства Румынии в Москве persona non grata. Как сообщает пресс-служба МИД России, это ответный шаг на высылку российского дипломата из Бухареста.

Румынские власти в конце июля выслали сотрудника посольства России в Бухаресте. Решение о высылке российского дипломата последовало за серией инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве Румынии. В Москве демарш Бухареста назвали ничем не мотивированным.

Накануне стало известно о вызове временной поверенной в делах Румынии в России Лилианы Бурды. Бурда находилась в здание МИД менее пяти минут. Общаться с журналистами на выходе из ведомства она отказалась.