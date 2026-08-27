Егор Кончаловский о тайных похождения родственников: "Отец и Никита более варварски поступали"

Егор Кончаловский уже много лет счастлив в браке с женщиной, которая не имеет никакого отношения к индустрии кино. Мария Леонова — юрист. Режиссер не просто так скрывает любимую от посторонних глаз. С самого детства семья для Кончаловского являлась понятием сакральным, в этом он следовал примеру близких.

И хотя Андрон Кончаловский так и не сумел сохранить отношения с Натальей Аринбасаровой, с их общим сыном Егором у режиссера сложилась по-настоящему теплая дружба. Как отметил Кончаловский-младший в интервью на Rutube, в юности отец и его брат Никита Михалков были еще теми сорванцами. Рассказывая о тайных похождениях родных, чья изобретательность действительно достойна похвалы, кинодеятель не смог сдержать улыбку.

По словам Егора, желание добыть легендарную "Кончаловку" (смородиновую настойку с довольно высоким градусом) толкало Андрона и Никиту на самые настоящие подвиги. Впрочем, эти милые шалости – далеко не единственная традиция звездной семьи (Егор Кончаловский тоже в свое время "нырял" в легендарный буфет).

"Отец и Никита они более варварски поступали. Тогда "Кончаловка" была заперта в старинном буфете, а ключика не было. Но как тут можно было поступить? Отодвинуть буфет, отвинтить заднюю стенку. А еще у моего отца есть ботинки, которые были сшиты в 1890 каком-то году в Лондоне. Их, правда, уже несколько раз реставрировали глубоко, там в Италии. И вот в этих ботинках отец всегда справлял и справляет Новый год", — поделился режиссер "Антикиллера" неожиданными деталями о личной жизни близких.