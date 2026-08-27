Шоу начинается: вернувшийся домой принц Гарри прибыл на встречу с родственниками

Накануне, 26 августа, принц Гарри со своей супругой Меган Маркл и детьми Арчи и Лилибет вернулся в Великобританию. "Блудный запасной", как в СМИ зовут младшего сына британского короля, уже встретился с родственниками.

В Сети распространилась информация, что принц Гарри приехал на рандеву к старшим родственникам. В распоряжении английских СМИ оказалось видео, как младший брат будущего короля вышел из автомобиля, облаченный в деловой костюм темного цвета, и направился к зданию. Примечательно, что скандально известную супругу Меган Маркл он с собой не взял.

Кстати, те же английские репортеры выяснили, что опальная парочка забрала с собой в Великобританию не только детей, но и двух собак - Мию и Пулу. Пока нет и речи о том, чтобы Сассекские получили содержание и охрану. С жильем королевские родственники тоже помогать Меган и Гарри не собираются. Поэтому якобы те сами уже нашли себе дом в пригороде Лондона.

Напомним, что принц и его жена прилетели частным рейсом из Калифорнии и приземлились в аэропорту Бирмингема, передает The Telegraph. Предполагается, что семья летела на бизнес-джете дальнего следования Bombardier Global Express XRS из аэропорта Ван-Найс в Лос-Анджелесе. Самолет был зафрахтован у калифорнийской компании Planet Nine Private Air, а его аренда может стоить около 12 тысяч долларов в час.

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