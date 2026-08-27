В Кремле высказались о новом раунде переговоров с Киевом

Россия продолжает специальную военную операцию. Хотя Москва предпочла бы достичь поставленных целей мирными способами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время возможности для мирного решения проблем в зоне СВО отсутствуют. Что же касается планов и возможных сроков проведения следующего раунда переговоров делегаций России и Украины, то такой информацией Песков, по его признанию, не располагает, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента также отметил: сообщения западных СМИ о намерениях России предпринять ограниченное нападение на одну из стран НАТО - искажение реальности, не имеющее ничего общего с намерениями Москвы. По словам Пескова, сейчас на Западе публикуют очень много таких страшилок.