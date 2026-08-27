Российские войска взяли под контроль Шевченковское

Российские войска освободили населённый пункт Шевченковское в Запорожской области.

Село взяли подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий, сообщили в Минобороны России. Наши бойцы продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Освобождение Шевченковского позволило вклиниться в оборону ВСУ и создать условия для развития наступления в Запорожской области, объяснили в военном ведомстве.

Ранее начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что наши бойцы активно наступают на всех направлениях в зоне СВО.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы освободили Неженку в Запорожской области и Писаревку в Сумской области.