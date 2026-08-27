Собянин: Доля новых поездов в метро и на МЦК выросла до 82%

Доля новых поездов в метро и на МЦК выросло до 82 процентов за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Макс.

В этом году в метрополитен поступит более 300 новых вагонов. Такие поставки планируются и в ближайшие несколько лет. К 30 году доля новых составов будет более 90 процентов, а средний возраст вагонов сократится до 11 лет.

Мэр подчеркнул, что в производстве задействованы регионы. Таким образом развивается транспортная промышленность всей страны. Более пяти тысяч километров прошел первый в стране беспилотный поезд в московском метро. Состав запустили в январе при участии президента России Владимира Путина.

Тестовую эксплуатацию проводят на Большой кольцевой линии. В прошлом году полностью завершилось обновление поездов на МЦД, а сейчас новые составы "Иволга 4.0" и "Королёк" поступают на Ярославское направление железной дороги.

Кроме того, в Москве увеличилось количество электробусов. Сейчас их уже более 3 тысяч, к 30-му году эта цифра увеличится вдовое. Ну а ещё в этом году в Москве завершено обновление трамвайного парка. Теперь в городе ходит свыше 600 низкопольных трамваев российского производства.