Скворцова рассказала Путину о развитии донорского движения

Сегодня Владимир Путин принял в Кремле руководителя Федерального медико-биологического агентства. Вероника Скворцова доложила президенту о значимых достижениях ведомства. Среди приоритетов - комплекс мер, направленных на улучшение здоровья моряков и работников стратегических предприятий.
Скворцова рассказала и о новейших разработках в области спортивной медицины. Кроме того, за четыре года в пять раз возросло число доноров костного мозга. Полностью обеспечены донорской кровью все медицинские клиники страны.
Скворцова: мы проводим большое количество мероприятий, направленных на развитие донорства. Это позволило нам нарастить количество доноров более чем на 20%. Мы заготавливаем в год более 2,7 миллиона литров цельной крови. И соответственно заготовка плазмы крови за этот же период времени также была увеличена на 37%, более миллиона литров.