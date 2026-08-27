Стрельба, потасовки, протесты - на фоне масштабного миграционного кризиса жители Сеуты начали выходить на улицы, после того как стало известно о случаях сексуального насилия со стороын нелегалов. Известно как минимум о 15-ти эпизодах.

Минувшей ночью, по сообщениям очевидцев, испанцы устроили погром в палаточном лагере на пляже Эль-Трамполина. Успокаивать разгневанных горожан пришлось полиции. Но досталось и силовикам - джип армейского патруля мигранты закидали камнями.

У нелегалов изьяты пилы, кирки и ножи.