В Коломне нашли уникальный клад стоимостью полмиллиарда рублей

Клад стоимостью полмиллиарда рублей обнаружили археологи на территории Коломны. В керамическом кувшине было спрятано несколько тысяч старинных монет. Он был зарыт в яме недалеко от кремля. Сейчас артефакт исследуют специалисты, а позже его передадут в местный музей. В чём уникальность находки?

Перед презентацией клада участники пресс-конференции, конечно, шутили, но ажиотаж и правда большой. Еще бы - такая археологическая сенсация! Изящный керамический кувшин - а в нём больше двух с половиной тысяч серебряных монет. Своего часа ждал долго - пролежал в земле 600 лет. Обнаружили его специалисты Института Археологии РАН во время раскопок в историческом центре Коломны, в посаде древнего города, недалеко от ворот Коломенского Кремля.

"Монеты в кладе исключительно хорошей сохранности, то есть как будто бы они вчера вышли - из-под молотков чеканщиков вышли из какого-то денежного двора и попали в этот горшок. Совершенно ясно, что это часть какой-то великокняжеской казны, которая перемещалась куда-то с денежного двора, видимо, для выплаты жалования", - рассказал Петр Гайдуков, доктор исторических наук, Институт археологии РАН.

Почему деньги не дошли до адресатов и кому все-таки принадлежал кувшин - загадка. Но версии есть.

"Клад принадлежал очень богатому знатному человеку - боярину или торговцу, купцу, который, по-видимому, заболел чумой и умер в этот период и не смог воспользоваться этим кладом", - отметил Никита Чаплин, депутат Госдумы.

А стоимость его сейчас оценивают ни много ни мало в полмиллиарда рублей. Монеты редкие. Первой четверти пятнадцатого века. В основном, времён сына Дмитрия Донского - великого князя Василия I. В таком количестве их раньше никогда не находили.

В коломенском кладе есть и еще более интересные и редкие монеты - отчеканенные в первые годы правления князя Василия Тёмного. До этого они были известны лишь в двух экземплярах.

"Ну и поскольку штемпели резались вручную, большой тираж этих монет не мог быть отчеканен. И соответственно такое счастье, что она оказалась в музее - такой монеты нет ни в Эрмитаже, ни у нас в Историческом музее", - рассказал Василий Зайцев, сотрудник отдела нумизматики Государственного Исторического музея.

Этот клад и монеты с птицей, похоже, поставят точку в давних спорах учёных - не в Москве или Переславле-Залесском чеканили такие деньги. В Коломне. Где был свой монетный двор. В тот исторический период - в начале пятнадцатого века - Коломна была фактически вторым городом русского государства - могла себе позволить. И уже принято решение: найденный клад не попадёт в столичные музеи, а останется в Коломне.

"Был создан Коломенско-Зарайский музей в прошлом году, и это позволило эту уникальную находку оставить в городе Коломна, потому что нельзя передавать муниципальным учреждениям культуры, а государственный музей имеет право экспонировать", - рассказал Василий Кузнецов, министр культуры и туризма Московской области.

Конечно, с кладом еще будут работать археологи. Они же интригуют, обещая вскоре рассказать и о других сенсационных находках, обнаруженных в Коломенской земле. А в городе их воспринимают как подарки к грядущему юбилею, в следующем году Коломне - 850 лет.