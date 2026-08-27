Житель подмосковного Королева сжег шесть машин

Кадры из подмосковного Королёва. Там 33-летний местный житель в одном из дворов сжёг шесть автомобилей. Он заметил, что у одной из машин открыта задняя дверь и поднёс зажигалку к сидению. Огонь вспыхнул, после чего перекинулся на соседние машины.

В итоге три из них сгорели полностью, остальные получили повреждения. Задержали хулигана, когда тот наблюдал за пожаром. Выяснилось, что ранее он был судим, а в момент поджога находился в состоянии алкогольного опьянения. На допросе же рассказал, что хотел проверить, как работают экстренные службы.