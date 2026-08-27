Первая йога-сессия с животными прошла на Городской ферме ВДНХ

Уникальная тренировка в пушистой компании. Первая йога-сессия с животными сегодня прошла на Городской ферме ВДНХ. Занятие проводилось на открытом воздухе под руководством профессионального инструктора. А достичь полного расслабления участникам помогали альпака и северный олень. Анна Абросимова увидела, как это было.

Белоснежная альпака Тося сегодня - главная звезда. На городской ферме ВДНХ - йога на свежем воздухе. Правда, асаны тут то и дело прерываются: очень уж хочется обнять пушистых.

Хатха-йога - традиционная практика с разнообразием поз и реальной пользой для здоровья. Каждая асана отвечает за свою энергию и помогает лучше понять себя. Животные здесь работают лучше любого психолога – замедляешься и выбрасываешь из головы лишнее.

На эту практику заглянула коза Кнопа и озорные козлята, правда, у них свои дела - прыгать, бодаться и исследовать мир. А вот северный олень Сказка хвастается обновкой – только отрастила рога. Совсем скоро, осенью, она начнёт счёсывать с них бархатистую кожу, рога станут костяными, а потом она их сбросит, чтобы весной вырастить новые.