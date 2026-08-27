Свадьба Маши Малиновской сорвалась после вечеринки с Богданом Титомиром

Когда-то Маша Малиновская считалась одной из самых красивых и востребованных ведущих на отечественном телевидении. Сексапильная блондинка с бархатистым тембром голоса мгновенно привлекала внимание зрителей.

Однако со временем она ушла в тень. Сейчас Маша Малиновская и вовсе больше известна сильным преображением в результате обилия пластических операций и скандалами. Недавно, впрочем, она приняла участие в реалити-шоу, которое было призвано помочь знаменитостям бороться с алкогольной зависимостью. А еще время от времени телеведущая посещает светские мероприятия и общается с журналистами.

Так, недавно Маша Малиновская рассказала, как у нее сорвалась свадьба после вечеринки с Богданом Титомиром, передает "Пятый канал". "После вечеринки помолвка была расторгнута. Дело было не только в Богдане, но и в нем в том числе... Это было эпично", - сообщила телеведущая.

Ранее она признавалась, что прошла через ринопластику и убрала "брыльки". Кроме того, Малиновской сделали эндоскопическую подтяжку верхней трети лица, височную подтяжку, "лисий взгляд", блефаропластику и липофилинг век.

Ведущая признавалась, что жалеет об операциях по увеличению груди и губ, сделанных в молодости. По словам Малиновской, у нее неоднократно возникали осложнения после операции на грудь.

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