"Откровенно неприлично": МИД оценил лавирование Еревана между ЕС и ЕАЭС

Тактика армянских властей, которые пытаются одновременно извлечь выгоду от членства в Евразийском экономическом союзе и движения в сторону евроинтеграции, откровенно неприлична. Так оценила маневры Еревана официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметила Захарова на брифинге, вопрос о возможном вступлении Армении в Европейский союз обнажил фундаментальные противоречия, обусловленные несовместимостью нормативно-правовой базы ЕС и ЕАЭС. Ереван же при этом не удосужился согласовать с партнерами по ЕАЭС свои стремления. Власти Армении демонстративно пытаются одновременно извлекать выгоды из евразийской интеграции и двигаться в сторону Евросоюза.

Дипломат подчеркнула: о каких-то возможностях можно было бы говорить, если бы Европейский союз не проводил политику, сфокусированную на подрыв интеграционных, экономических, кооперационных связей на пространстве ЕАЭС. Однако таких возможностей нет: ЕС не скрывает, что Евроазиатский экономический союз для него - объект для уничтожения.