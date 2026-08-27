Игорь Николаев сделал заявление о поражающей талантом 10-летней дочери: такого от любящего отца никто не ожидал

Младшей дочери Игоря Николаева осенью исполнится 11 лет. Несмотря на юный возраст, с будущей профессией Вероника уже определилась. Девочка растет копией папы, даже талант ей достался от звездного родителя. Наследница композитора дебютировала на сцене с песней собственного сочинения "Небо с голубыми глазами".

Николаева выступила на "Детской Новой волне", а чуть позже исполнила свою песню с отцом в Кремле. Мэтр наследницей гордится, но отмечает, что на первом месте у Вероники не карьера. Игорь Юрьевич считает, что девочке сначала необходимо окончить музыкальную школу.

"То, что образование необходимо, — я в этом убежден. Если вы профессионал, вы должны знать и владеть своей профессией", — заявил композитор в беседе с изданием 7Дней.ru.

Напомним, что Вероника поступила в музыкальную школу в 2023 году. Николаев тогда необычайно гордился дочерью. Мэтр не смог сдержать свой восторг.

"Наша Вероничка успешно сдала вступительные экзамены и поступила в первый класс музыкальной школы училища при Московской консерватории им. П. И. Чайковского, в стенах которого я сам учился много лет назад!" — хвастался Николаев.

Примечательно, что тогда на экзамене девочка исполнила композицию, которую для нее написал папа. Музыканта и без того распирает от гордости, а этот момент чуть не заставил его прослезиться.