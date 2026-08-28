Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Овны

Поездки и переговоры могут обернуться неожиданно полезным поворотом. Возможно, вы услышите новость, которая изменит планы на осень или подскажет новый маршрут.

Тельцы

Финансовые идеи сегодня буквально витают в воздухе. Не упустите шанс подумать о новом способе заработка, выгодной покупке или более разумном вложении средств.

Близнецы

Вас может посетить неожиданное озарение. Мысль, которая сначала покажется странной, подскажет, куда двигаться дальше и как смотреть на привычные дела шире.

Раки

Интуиция сегодня - ваш главный помощник. Если какой-то план давно тормозил, вы можете понять, что именно мешало росту и какой шаг стоит сделать следующим.

Львы

Встреча или разговор с человеком из прошлого могут напомнить о старых мечтах. Не удивляйтесь, если обычная беседа вдруг превратится в смелый план на будущее.

Девы

На работе могут начаться перемены, которые уже давно назревали. Ваши идеи способны стать основой проекта, который принесет признание, если оформить их четко и спокойно.

Весы

Вам может захотеться новых горизонтов и необычных решений. Бросать вызов страхам полезно, но делайте это мягко: маленький эксперимент сегодня лучше резкого разворота.

Скорпионы

Пришло время сделать шаг к финансовой свободе. Даже небольшое решение - пересмотреть расходы, условия или подход к заработку - может стать началом больших перемен.

Стрельцы

В отношениях может открыться важная информация. Если вы в паре, слушайте внимательнее; если свободны, попробуйте честно понять, какие внутренние кнопки вами управляют.

Козероги

Представьте, что ваше расписание - черновик. Перепишите его так, чтобы там было место не только для задач, но и для радостей, отдыха и живого общения.

Водолеи

Не игнорируйте вдохновение, даже если оно приходит в странной форме. Запишите мысль, идею или образ: иногда именно так рождается проект, который потом удивляет.

Рыбы

Август подходит к концу, и вам может захотеться заранее настроиться на осень. Обустройте место для отдыха, чтения или спокойных вечеров - сентябрь скажет спасибо.