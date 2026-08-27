Пожары в ТЦ, дым и взрывы в украинских городах: подполье насчитало более 90 прилетов за сутки. Как отмечает координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, речь идет о 91 эпизоде, некоторые из которых представляли собой серии взрывов – то есть, реальных средств поражения было значительно больше.

Над Киевской областью после прилетов по складам в Борисполе и Фастове поднялся гигантский столб черного дыма. Местные СМИ пишут, что Киев погрузился в хаос. зафиксированы повреждения возле ТЦ "Гулливер", разрушено здание спорткомплекса в Печерском районе. В районе стадиона Лобановского поражен объект, где размещалась батарея Patriot, а украинская ПВО при попытке сбить "Герань" едва не разрушила Подольский мост.

После ночного прилета 15 баллистических ракет, с рассветом над Киевом появились реактивные "Герани", они продолжают кружить над городом. Станции киевского метро забиты людьми. Горожане сидят под землей с ночи. Кроме того, удары высокоточным оружием и планирующими авиабомбами накрыли Харьков, порты Одессы, Кременчуг и Кривой Рог. В Харькове прилет пришелся по ТЦ "Эпицентр", в Запорожье пять ракет поразили комбинат "Запорожсталь". Металлургическое предприятие полностью прекратило работу.