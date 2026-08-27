Юлию Савичеву сняли в смирительной рубашке в клинике

В последнее время Юлия Савичева экспериментирует над образом и стилем музыки. Выпускница "Фабрики звезд-2" перешла от лирических композиций к экстрим-вокалу и тяжелому року. От того, что певица творит на сцене, зрителей берет оторопь.

Так, артистка сразила наповал общественность, явившись на церемонию вручения музыкальной премии измазанной то ли грязью, то ли мазутом. Потом Юлия Савичева выступила с эмоциональным заявлением, противопоставив себя коллегам по шоу-бизнесу. А еще артистка сменила стрижку и цвет волос.

Недавно Юлия Савичева выступила в Турции. Певица предстала перед зрителями в короткой белой юбке и не постеснялась во время выступления поставить ногу на сцене так, что стало видно ее нижнее белье. В результате многие пользователи Сети ее раскритиковали.

Однако сама артистка, вышедшая на связь с фанатами, дала понять, что не намерена возвращаться к прежнему творчеству и получает огромное удовольствие от того, что делает сейчас. Более того, певица обнародовала фото со съемок клипа на новую песню. По сюжету, Юлия Савичева оказывается в клинике, где на нее надевают смирительную рубашку.

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Подписчики поддержали артистку и рассыпались в комплиментах. "Великолепная", "Какая же она живая...", "Шикарная Юлечка", "Юлия Савичева, спасибо большое за за эти песни, ты самая лучшая певица! Ты наша царевна рока", - высказались фанаты в Сети.

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