Как обрезать розы после цветения: правило первого пятилистника работает не всегда

Чтобы розы радовали вас роскошным видом и следующим летом, нужно регулярно избавляться от увядших бутонов и семенных коробочек. Рассказываем, как это сделать правильно.

Обрезка стимулирует образование молодых побегов, на которых появляются новые бутоны, а ваш розарий всё лето выглядит ярко и красиво. Кроме того на увядших цветах любят селиться опасные насекомые, которых сложно заметить, пока они не начнут вредить всему кусту. А созревающие плоды или семенные коробочки вытянут из растения много энергии. Оно будет истощено и может плохо перезимовать.

Как правильно обрезать плетистые розы

Это самые роскошные сорта, за цветами которых порой не видно зелени. Однако и работы для садовода здесь больше всего. Плетистым розам подходит классический способ обрезки — до первого хорошего листа с пятью пластинами. Срез делают наискось на расстоянии 5-7 миллиметрах от почки, чтобы в нём не скапливалась вода и не начинался процесс гниения. Если же у вашей розы длинные кисти до 50-70 сантиметров, используйте щадящую обрезку: удаляйте только те побеги, на которых нет листьев, а с остальных убирайте сухие соцветия. Когда такие ветки сильно загущают куст или вырастают на проходе, можно остричь их целиком, отступив нужное расстояние до здорового листа.

Как стричь флорибунды

Встречаются рекомендации обрезать эти сорта роз комплексно и довольно коротко. Мол, центральные побеги режьте до пятого листа от корня, а боковые и вовсе не жалейте. Однако всё зависит от высоты вашего куста. Если розу приходится укорачивать больше чем на две трети длины, она будет восстанавливаться очень долго и нескоро зацветёт.

Поэтому поступайте проще: внимательно осмотрите каждую развилку и убирайте целиком только кисти без листьев. А боковые, толстые побеги режьте до хорошего листа, также под углом 45 градусов.

Чайно-гибридные сорта и шрабы — что делать с ними

Если после цветения ваши кусты выросли от 120 до 170 сантиметров в высоту, их нужно значительно укоротить. Чрезмерный рост означает, что бутоны будут мелкими, а побеги — слабыми. Чайно-гибридные розы и штрабы любят обрезку, поэтому отсчитывайте пять крупных листьев от корня и смело работайте секатором. Те, кто не любит заморачиваться с подсчётом, могут просто срезать одну треть каждой веточки. Центральные побеги можно оставить чуть длиннее, а боковые, наоборот, делайте покороче.

В независимости от сорта, обязательно обращайте внимание на почку. Новые отростки появляются из пазухи первого сильного листа, поэтому следите, чтобы она была направлена наружу куста, а не внутрь. Так, вы сформируете красивую и хорошо проветриваемую крону, в которой точно не заведутся вредители.