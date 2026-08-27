Возросло число жертв пожара на Амурском ГХК

Возросло число жертв пожара на стройплощадке Амурского газохимического комплекса. По последним данным, погибли 15 человек, 14 из них - иностранные граждане. Госпитализированы 39 человек.

Как сообщили в пресс-службе компании, поисково-спасательные работы завершены. В числе жертв - один гражданин России. Все погибшие - сотрудники подрядных организаций, передает ТАСС.

Девять пострадавших доставили специальным бортом санитарной авиации в Москву. Они получат лечение в федеральных медицинских центрах. Кроме того, 21 пострадавший госпитализирован в Свободненскую межрайонную больницу, 9 - в Амурскую областную клиническую больницу.