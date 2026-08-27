Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения России, будут наказаны сообразно содеянному. С таким предупреждением выступила в четверг, 27 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как подчеркнула чиновница, Москва рассматривает любые британские военные объекты и технику — как на Украине, так и за ее пределами — в качестве потенциальных целей для ответного удара.

Захарова отметила, что правительство Энди Бернэма "сразу стало демонстрировать очевидную даже не близость, а какое-то соитие с террористическим киевским режимом", включая новые поставки вооружений, поддержку антироссийских форматов и коалиций, а также подзуживание других европейцев "по вовлечению в большую конфликтную пучину".

Комментируя обещание Лондона раскрыть Киеву секретные данные о производстве западных ракет, представитель МИД России предупредила, что "переложить ответственность на киевских марионеток Лондону не получится" (цитаты по ТАСС).

До того пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал, что британские власти продолжают методично подливать масло в огонь конфликта на Украине и строить козни против мирного процесса. Москва "крайне негативно" относится к планам Великобритании, которая "участвует в этой войне на стороне киевского режима".

Британцы призывают своих политиков прекратить "дразнить "медведя", тем более что "Россия нам друг, а не враг". Жители королевства осознают, что попытки отсидеться за спинами партнеров по НАТО не помогут: "Россия имеет право на ответные удары по интересам Великобритании, ЕС и США".