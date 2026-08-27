В столичном регионе похолодает ночью до 2-4 градусов

Температура в столичном регионе ночью в ближайшее время может опускаться до четырех градусов выше нуля. Такой прогноз дает в четверг, 27 августа, Гидрометцентр России.

Как уточняет Гидрометцентр на своем официальном сайте, в ночь на пятницу, 28 августа, в Подмосковье пройдет местами небольшой дождь и образуется туман. В Москве ожидается 9-11 градусов тепла, местами похолодает до четырех градусов. По области прогнозируется от шести до 11 градусов, местами — до двух градусов. Днем воздух прогреется до 15-20 градусов, пройдут небольшие дожди.

Однако в выходные 29-30 августа столичный регион окажется в западной части антициклона, поэтому термометры станут прибавлять к своим показаниям по градусу каждый день, начиная с субботы. В начале следующей недели значения средней суточной температуры превысят норму на пару градусов. По-прежнему местами будет возможен небольшой дождь.

Ранее в Гидрометцентре России предупреждали, что ночные отрицательные температуры прогнозируются еще до конца лета в ряде российских регионов. В частности, с 27 по 28 августа в Мурманской области ночью температура опустится до минус двух градусов, на севере Иркутской области — до минус трех, а в Магаданской области — до минус шести.

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