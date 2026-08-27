"На руке жуть какая": сын-фрик Елены Яковлевой показал, что с ним случилось

Денис Шальных опубликовал фотографию, которую лучше не видеть людям со слабыми нервами. От кадра волосы дыбом.

Сын Елены Яковлевой с ног до головы покрыт татуировками и шрамами. Денис нанес первый рисунок на свое тело еще в подростковом возрасте. По некоторым данным, все началось с любви к девушке-татуировщице, а со временем Шальных пристрастился и уже не может не делать новые рисунки.

Пару лет назад он задумал свести жуткий гроб с лица, но процедура выведения чернил оказалась настолько болезненной, что Денис бросил эту затею.

Сейчас на 33-летнего мужчину многие смотрят со страхом в глазах. И дело тут не только в татуировках. Сын звезды "Интердевочки" увлекается бодибилдингом, он "раскачался" до размеров Халка. Денису уже даже нравится эпатировать народ. На своей странице в соцсети он часто шокирует публику отвратительными кадрами.

Так, на днях Шальных разместил снимок из лифта. На фото Денис предстал в спортивной одежде, на переднем плане его рука. И выглядит она не очень. Мало того, что плечо и предплечье сына Яковлевой покрыто черными чернилами и отвратительными шрамами, так еще от перенапряжения у него вздулись вены.

"Блин, ручка от сумки так плечо перетянула, что аж вон вены вылезли на руке. Жуть какая", — подписал кадр Денис.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

В фан-пабликах активно обсуждают новую выходку Шальных и называют его фриком. "Он просто уже не знает, как к себе внимание привлечь, вот и выдумывает чушь всякую", — категорично заявил один из хейтеров сына Яковлевой.